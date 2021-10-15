Geçen hafta da, benzer olay ülkenin kuzey ili Kunduz'da gerçekleşmişti ve 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İlk belirlemelere göre, en az 30 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, bilançonun artmasından endişe ediyor.

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Sözcüsü Sayed Khosti, "Kandahar ilinin 1. bölgesinde Şii vatandaşlarımızın camisinde gerçekleşen patlama neticesinde birçok sayıda vatandaşlarımız hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi. Özel kuvvetlerin bölgeye sevk edildiğini aktaran Khosti, "Failler adalete teslim edilecektir" ifadesini kullandı.

- Afganistan 'da Şii camisinde intihar saldırısı: En az 30 ölü

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