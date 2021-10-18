Üye Girişi
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli - Son Dakika

Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli

18.10.2021 20:24

Afganistan ulemaları, terör örgütü DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyuyor.

Afganistan ulemaları, terör örgütü DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyuyor.

Afganistan Din Alimleri Konseyi üyesi Mevlevi Bahruddin Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın amacının Afganistan'da bir mezhep savaşı çıkarmak olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarını arttırmasının genel olarak Afganistan halkını ilgilendirdiğini ifade eden Cüzcani, "DEAŞ'ın bu saldırıları özellikle din alimlerini endişelendiriyor." dedi.

Cüzcani, bu tür saldırılarının artması halinde Şii güçleri Fatmiyyun Tugayı'nın, Afganistan'da eylem başlatma imkanı bulunduğunu ve böyle bir durumun, mezhep savaşının alevlenmesine neden olabileceğini kaydetti. Cüzcani, "Taliban sonrası DEAŞ'ın saldırılarını artırması, askeri alanda Afganistan'da başarısız olan bazı ülkelerin yeni bir planıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu ülkelerin tekrar intikam peşinde olduğunu dile getiren Cüzcani, DEAŞ'ı kullanarak böyle saldırılarla şimdi de mezhep savaşı çıkartmak istediğini vurguladı.

"DEAŞ'ın arkasında Batılı ülkeler ve ABD bulunuyor"

Afganistan'daki DEAŞ meselesinin arkasında "yabancı istihbaratlar, özellikle Batılı ülkeler ve ABD'nin bulunduğunu" öne süren Mevlevi Cüzcani, "ABD, kendi çıkarları için Taliban'a, DEAŞ üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. DEAŞ'ın, Afganistan'da sabit bir arazisi olmasa da DEAŞ için büyük bir propaganda yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ı himaye eden ülkelerin bir diğer amacının, Orta Asya ülkelerini özellikle stratejik konumda olan Afganistan'ın komşularını tehdit etmek olduğunu söyleyen Cüzcani, DEAŞ'ın artık Afganistan'da bir gerçek olduğunu belirterek, "Bazı ülkeler, DEAŞ'ı Afganistan'da güçlendirerek tekrar bu ülkeye müdahale etmek istiyor." dedi.

"DEAŞ'ı kullanarak ülkedeki mezhepler arası birliği bozmak istiyorlar"

Başkent Kabil'deki din alimlerinden ve Afganistan Din Alimleri Konseyi üyesi Mevlevi Mufti Nimetullah, "Afganistan halkının düşmanları, DEAŞ'ı kullanarak ülkedeki mezhepler arası birliği bozmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Şiilere yönelik saldırının kabul edilir olmadığını belirten Nimetullah, "Şiiler de Müslüman, bizim kardeşimizdir. Onlara yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayarız. Bizim kardeşliğimiz bozmak isteyenlere asla izin vermeyiz." diye konuştu.

Mufti Nimetullah, bazı ülkelerin Afganistan'da DEAŞ konusunu abartarak kendi planlarını devreye sokmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Nimetullah, Taliban'ın da hem meşruiyet kazanması ve hem ülkedeki birliği koruması için DEAŞ'a karşı ciddi bir mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

DEAŞ'ın saldırıları

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla saldırılarını artırdı.

Taliban güçlerini hedef alan DEAŞ, en kanlı eylemlerini ülkedeki Şiilere yönelik gerçekleştirdi.

Son 2 haftada Şiilere ait 2 camiye intihar saldırıları düzenlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye 8 Ekim'de cuma namazı sırasında düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bu saldırının izleri henüz silinmezken yine 15 Ekim'de ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde Şiilere ait bir camiye intihar saldırısı düzenlenmişti.

DEAŞ'ın üstlendiği bu saldırıda 50'ya yakın kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı.

Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli

Afganistan, Taliban, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı 20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19:14 Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "acil" çağrı: Toplanmamız lazım Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi 18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu 18:10 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı 17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı 16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı 16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstah sözler: ABD, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadı Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstah sözler: ABD, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadı         
19:46
Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti         
19:13
Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan yeni hamle! 12 kural yayınlandı Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan yeni hamle! 12 kural yayınlandı         
18:27
Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu         
18:03
Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu         
17:18
Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor         
16:56
Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
16:33
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:04
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 20:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement