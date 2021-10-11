Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 214 bin 480 oldu - Son Dakika

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 214 bin 480'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 464 bin 2'ye yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 214 bin 480 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 771 bin 981 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 200 milyon doz aşı ulaşırken, 153 milyon doz aşı yapıldı.