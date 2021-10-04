Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 413 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 413 bin 980 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 603'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 413 bin 980 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 687 bin 697'ye yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.