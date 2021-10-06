Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 428 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, 8 milyon 428 bin 857 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 141'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 428 bin 857 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 709 bin 226'ya yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.