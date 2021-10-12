Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 469 bin 356 oldu - Son Dakika

??????? Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 469 bin 356'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 214 bin 679'a çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 469 bin 356 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 780 bin 263'e ulaştı.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

En fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.