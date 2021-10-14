Üye Girişi
AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI - Son Dakika

AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI

14.10.2021 11:21
AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla dikiş nakış atölyesi açıldı.

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla dikiş nakış atölyesi açıldı.

Afrin'de 30 yetim çocuğun anneleriyle birlikte yaşadığı İsmet Kaya Yetimhanesi'nde faaliyete geçirilen atölyede, 11 savaş mağduru kadın meslek öğrenecek. Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaşın yetim bıraktığı çocuklara ve annelerine sahip çıktıklarını söyledi. Yetim annelerinin meslek edinebilmeleri için çok sayıda proje uyguladıklarını anlatan Ağca, 'Bu projelerimizden bir tanesi de Afrin İsmet Kaya Yetimhanesi'nde açılmış olduğu dikiş nakış atölyesi. Bu atölyenin kurulum ve işletimi ile ilgili gerekli maddi destek, Alanya İHH İnsani Yardım Derneği Gazipaşa Temsilciliği'nce karşılandı' dedi.

'GELİR ELDE EDEBİLECEKLER'

Atölyenin kısa sürede meyvelerini vermesini ümit ettiklerini belirten Ağca, 'Daha önce uygulamış olduğumuz benzer projelerde 3 ile 6 ay arası bir sürede sonuç aldık. Afrin'de yeni açtığımız atölyemizde de en kısa süre içerisinde tüm yetim annelerinin terzilik mesleğini öğrenmesini arzu ediyoruz. Burada kazandıkları terzilik bilgisini ileride gelirlerini temin etmek içinde kullanabilecekler' şeklinde konuştu.

İsmet Kaya, Suriye, Savaş, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor 10:53 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:18 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi 10:05 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı 09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi 09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi

Son Dakika Haberleri
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
10:52 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
10:45 Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı
10:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek
10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
10:17 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı         
10:45
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza         
10:30
İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor         
10:27
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 11:27:12. #1.11#
SON DAKİKA: AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement