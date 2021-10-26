Üye Girişi
Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi - Son Dakika

Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

26.10.2021 19:57

- Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenci Mervan Nasen, evinin bahçesinde akıllı otomobil kumandası geliştirdi.

- Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

HALEP - Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenci Mervan Nasen, evinin bahçesinde akıllı otomobil kumandası geliştirdi.

Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Afrin Eğitim Fakültesi öğrencisi Mervan Nasen, cep telefonuyla geliştirdiği programla akıllı otomobil kumandası icat etti. Telefona elektronik devre geliştirerek akıllı otomobil uygulamasını programlayan Mervan, Gaziantep Üniversitesi'nin sponsorluğunda katıldığı robot programlama eğitiminin icadına büyük katkısının olduğunu söyledi. Suriyeli genç, geliştirdiği elektronik devre programı ile telefonu uzaktan kumanda olarak kullanıyor. Wi-Fi seçeneği ile otomobile komut veriyor. Uzaktan tek bir tuşa tıklayarak marşa basıyor, aracı çalıştırıyor. Gelecekte insan hayatını kolaylaştıran akıllı robotlar üretmek istediğini belirten Mervan, katkıları için Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti.

Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi
Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi
Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi
Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

Gaziantep Üniversitesi, Üniversite, Suriyeli, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı 19:31 Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin 19:24 CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin "Hayır" oyuna tepki Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin 18:51 Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin
Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız 18:27 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı 18:05 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var         
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi         
19:26
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı         
18:29
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı         
18:26
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi         
17:54
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 20:03:16. #1.11#
SON DAKİKA: Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement