Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi - Son Dakika

- Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

HALEP - Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenci Mervan Nasen, evinin bahçesinde akıllı otomobil kumandası geliştirdi.

Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Afrin Eğitim Fakültesi öğrencisi Mervan Nasen, cep telefonuyla geliştirdiği programla akıllı otomobil kumandası icat etti. Telefona elektronik devre geliştirerek akıllı otomobil uygulamasını programlayan Mervan, Gaziantep Üniversitesi'nin sponsorluğunda katıldığı robot programlama eğitiminin icadına büyük katkısının olduğunu söyledi. Suriyeli genç, geliştirdiği elektronik devre programı ile telefonu uzaktan kumanda olarak kullanıyor. Wi-Fi seçeneği ile otomobile komut veriyor. Uzaktan tek bir tuşa tıklayarak marşa basıyor, aracı çalıştırıyor. Gelecekte insan hayatını kolaylaştıran akıllı robotlar üretmek istediğini belirten Mervan, katkıları için Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti.