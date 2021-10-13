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AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI - Son Dakika

AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI

13.10.2021 17:25

AFYONKARAHİSAR'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada 2 yeğenini kaybeden Ahmet Eser, sürücü Adalettin Şen'in Milli Eğitim Müdürlüğü'ne servis aracı olarak bildirdiği minibüsü mermer fabrikalarında işçi taşımada kullandığını, öğrencileri taşıdığı kaza yapan aracın ise okul servis izni...

AFYONKARAHİSAR'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada 2 yeğenini kaybeden Ahmet Eser, sürücü Adalettin Şen'in Milli Eğitim Müdürlüğü'ne servis aracı olarak bildirdiği minibüsü mermer fabrikalarında işçi taşımada kullandığını, öğrencileri taşıdığı kaza yapan aracın ise okul servis izni olmadığını iddia etti. Eser ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittiğini, fakat önlem almadığını da öne sürdü.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde Adalettin Şen (53) yönetimindeki 03 UU 567 plakalı okul servis minibüsü, 11 Ekim'de sürücüsünün mıcırlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada İsmail Eser (11) ve kardeşi Nisa Eser (14) ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Yaralanan öğrenciler Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ve Arda Demirel'in ise hastanede tedavisi devam ediyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Şen ise tutuklandı.

'İDARE EDECEKSİNİZ DEDİ, ÇOCUKLARIMIZI KAYBETTİK'

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerden İsmail ve Nisa Eser'in amcası Ahmet Eser, servis aracının koltuklarında emniyet kemeri olmadığını, kapısının ise iple bağlı olduğunu iddia etti. Eser, şunları söyledi:

"Araçta bir hostes olsaydı, o kapıyı öğrenci kapatmazdı. Kapı bozuk olduğu için iple bağlıyorlar, gözümle gördüm. Daha önce birkaç defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittim, 'İdare edeceksiniz, başka araba yok' dedi. İdare ettik, çocuklarımızı kaybettik."

'İZİNSİZ MİNİBÜSLE SERVİS' İDDİASI

Eser, Adalettin Şen'in Milli Eğitim Müdürlüğü'ne servis aracı olarak bildirdiği minibüsü, mermer fabrikalarında işçi taşımada kullandığını öne sürdü. Eser, "Minibüsün okul servis aracı belgesi yok. Servis aracıyla mermer fabrikalarında taşıma yapıyor. Kötü minibüsle de öğrenci taşıyor" dedi.

Sürücü Şen'i daha önce hız konusunda uyardığını belirten Eser, "Daha önceden şoföre, 'Kapısı kapanmıyor, emniyet kemeri yok' diye söyledim. 'Adalettin, sen arabayı hızlı kullanıyorsun, bu çocukların başına bir şey gelecek? dedim. Bana 'Bir çocuk sizde mi var?' dedi" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZ ÖLMÜŞ'

İsmail ve Nisa'nın annesi Sema Eser ise kazayı kocası Cemil'den öğrendiğini söyledi. Çocuklarının ölümünün ardından fenalaştığını ve hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Eser, oğlu İsmail'in minibüste emniyet kemeri olmadığını bir hafta önce söylediğini anlattı. Eser "Kapısı kırıkmış. Kopmasın, çıkmasın diye kapıyı iple bağlamışlar. Rahmetli İsmail, bir hafta önce kapının kırık olduğunu söyledi. Ben de evladıma 'İleriye oturun, hiç kıpırdamayın' dedim" diye konuştu.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN İDDİALARA CEVAP

Ahmet Eser'in iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullandı.

AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI
AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI
AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI
AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI

milli eğitim bakanlığı, Ahmet Eser, Kaza, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONDAKİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN İZİNSİZ ARAÇLA ÖĞRENCİ, İZİNLİ ARAÇLA İŞÇİ TAŞIDIĞI İDDİASI - Son Dakika
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