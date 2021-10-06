Afyonkarahisar'da 307 muhtar ve kamu çalışanına "En İyi Narkotik Anne Projesi" anlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'da 307 muhtar ile kamu çalışanı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi konferans salonunda 90 mahalle muhtarı ve kamu çalışanı "Narkorehber" ile ""En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hakkında sunum yapıldı.

Öte yandan yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayıyla kentte görev yapan 217 öğretmene de online "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile "UYUMA" programı hakkında bilgi verildi.