Afyonkarahisar'da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları öne sürülen Tunus uyruklu M.A. ile A.A, Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin evinde bulunan, Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nce "DEAŞ'a bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Suriye uyruklu A.E.B. ile A.E.H. de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.