Afyonkarahisar'da, 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulunda taşımalı öğrenim gören öğrenciler öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde müşahede altına alınan 9 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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