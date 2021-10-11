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Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi (2) - Son Dakika

Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi (2)

11.10.2021 10:58
Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi (2)

Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü.

Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen trafik kazasında, aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu ölü sayısı 5'e yükseldi. Çok sayıda yaralının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. - AFYONKARAHİSAR

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi (2) - Son Dakika
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