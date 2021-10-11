Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan, 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve TRT Genel Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen askeri mahrem imam E.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Dakika

Kaybolan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına Fahrettin Altun'dan cevap: Bilgileri savcılarla paylaşmalılar

Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi

Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı

Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi

Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir

Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu

Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti