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Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere "Gastronomi Standartı Belgesi" verilecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere "Gastronomi Standartı Belgesi" verilecek

05.10.2021 16:03
Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere

Afyonkarahisar'da, UNESCO Gastronomi Standartı Belirleme Kurulu tarafından gıda üretimi yapan işletmeleri belirli bir stantarda kavuşturmak için Afyonkarahisar Unesco Gastronomi Standartı Belgesi verilecek.

Afyonkarahisar'da, UNESCO Gastronomi Standartı Belirleme Kurulu tarafından gıda üretimi yapan işletmeleri belirli bir stantarda kavuşturmak için Afyonkarahisar Unesco Gastronomi Standartı Belgesi verilecek.

Afyonkarahisar Belediyesi toplantı salonundaki belge tanıtım toplantısına, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşcılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan katıldı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar Unesco Gastronomi Standartı Belgesine sahip olacak işletmelerin gastronomi gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlere destek vermelerini, istedi.

Sandıkcı da projenin detayları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere Gastronomi Standartı Belgesi verilecek

Gastronomi, Karahisar, Zeybek, Unesco, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere 'Gastronomi Standartı Belgesi' verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan işletmelere "Gastronomi Standartı Belgesi" verilecek - Son Dakika
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