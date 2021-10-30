Üye Girişi
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

30.10.2021 20:40
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ali Soğukpınar (28) idaresindeki 03 SM 653 plakalı motosiklet, Atlıhisar köyü yakınlarında Ekrem Kaygusuz'un (66) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Sürücüler ile motosikletteki Ayşe Soğukpınar (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atlıhisar, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı 20:18 Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek 19:51 Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle bir araya gelerek tarihi mekanları gezdi 19:13 Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle bir araya gelerek tarihi mekanları gezdi
Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var 18:40 Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde 17:08 Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti         
20:29
AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan "Kürdistan" gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
Bitime 5 dakika fark 1'e indi! Maçın son anları nefes kesiyor Bitime 5 dakika fark 1'e indi! Maçın son anları nefes kesiyor         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 20:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement