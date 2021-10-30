Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile motosikletteki Ayşe Soğukpınar (24) yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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