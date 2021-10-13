Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otomobillerde, sürücüler E.K, M.Ş.K. ile C.K, M.İ. ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, takibe aldığı iki otomobili, Kırkgöz Mahallesi Akcan Parkı yakınlarında durdurdu.

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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