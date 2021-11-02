Afyonkarahisar'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

İhbar üzerine Bulut'un evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, evde yoğun duman ve is kokusuyla karşılaştı.

Menderes Mahallesi 1027. Sokak'taki evde yalnız yaşayan Ümmühan Bulut'un (34) işe gelmemesi ve arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum polise bildirildi.

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