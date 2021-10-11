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AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

11.10.2021 12:31

Afyonkarahisar İscehisar Çatağıl köyü Peribacaları mevkiinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında yaralanan 5 öğrenciden 4'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğü, diğerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Afyonkarahisar İscehisar Çatağıl köyü Peribacaları mevkiinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında yaralanan 5 öğrenciden 4'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğü, diğerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) olduğu kaydedildi. Halen tedavisi devam eden yaralı öğrencilerin ise Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran olduğu belirtildi.

KAZAYI, ÖĞRENCİLERDEN BİRİ HABER VERMİŞ

Kaza sonrası araçta bulunan öğrencilerden birinin kendi imkanlarıyla köye ulaşarak ihbarda bulunduğu, bu öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü Adalettin Şen'in (53) ise jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

BAKAN ÖZER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.

AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI
AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI
AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI
AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

İsmail Eser, Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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