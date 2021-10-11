Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (5) - Son Dakika

5 ÖĞRENCİ TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da okul servis aracının mıcırlı yolda kayarak ağaçlar çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si kardeş 5 öğrenci için Çatağın Köyü İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. 5 tabut çocukların doğduğu köydeki okulun bahçesinde yan yana konuldu. Cenaze namazında İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran'ın tabutu okul sırasına konuldu.Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de katıldı. Törende hayatını kaybeden kardeşlerden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser'i protokol üyeleri teskin ettii. Cenazede fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin cenaze namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Çocukların cenazeleri kılınan namazların ardından köy mezarlığından toprağa verildi.