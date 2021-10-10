Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

KAZADA ÖLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hicret Tevhide Çöl'ün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı'nda görevli doktor öğretim üyesi olduğu öğrenildi. AKÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Çöl için taziye mesajı paylaştı. Taziye mesajında "Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Cenk Çöl'ün eşi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Hicret Tevhide Çöl, elim bir tafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.