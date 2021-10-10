Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza kesildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza kesildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçeşme Mahallesi'ndeki caddede otomobille drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. İncelemede drift yapan sürücünün Ö.F.K. olduğu belirlendi. Polis, drift yapan, sürücü belgesiz araç kullanan ve kullandıran Ö.F.K'ye ilgili kanun maddeleri gereğince 12 bin 96 lira ceza kesti.

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