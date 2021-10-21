AFYONKARAHİSAR - Özel Engelli Bakım Merkezleri Mevzuat Uygulama Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Özel Engelli Bakım Merkezleri Mevzuat Uygulama Çalıştayı düzenlendi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Bakım Kuruluşları Daire Başkanı Ömer Faruk Bilgin, termal bir otelde düzenlenen Özel Engelli Bakım Merkezleri Mevzuat Uygulama Çalıştayı'nda, amaçlarının Türkiye'deki Özel Engelli Bakım Merkezleri'yle iletişim halinde olmak olduğunu söyledi.

Özel Engelli Bakım Merkezleri ile üçüncü toplantılarını düzenlediklerini dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Engellinin hizmet aldığı her yer bizimdir. Bunun özeli ve resmisi ayrımı bizim için yoktur. Bizim önceliğimiz vatandaştır. Hizmet alanın da kaliteli hizmet almasını sağlamaktır. Bu da iletişimle gerçekleşecek bir şeydir. Birilerinin kendi inisiyatifiyle ve yorumlarıyla bir yol haline getireceği husus değildir. Bunun çerçevesinin olması ve her yerde aynı mevzuatla işlendiği bir sistem olmalı. Bu çalıştayın çıktısı da bu olsun. Biz de bunu ümit ediyoruz."

-"Türk bakım modelini sunmamız ve vizyon oluşturmamız gerekiyor"

Özel Bakım Merkezleri Derneği (ÖZBAKDER) Başkanı Evren Aslan da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) engelli bakım hizmetlerinde ciddi değişikliklere neden olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde engelli bakım hizmetlerinde Türkiye'nin dünyaya örnek gösterilecek fedakarlıklar yapıldığını aktaran Aslan, "Kurucularımız ve personellerimiz, çocuklarından ayrı bir şekilde 15 gün boyunca kuruluşlarında kaldılar. Artık salgının sonuna doğru geldik. Engelli bakım sektörünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yurt dışındaki olumsuz örneklerin yerine Türk bakım modelini sunmamız ve vizyon oluşturmamız gerekiyor. Bu çalıştay da sektörün önünü açacaktır." diye konuştu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürü Bekir Yümnü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı Başkanı Serkan Ülkü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri çalışanları ve Özel Engelli Bakım Merkezleri temsilcileri katıldı.

Çalıştay, 23 Ekim'de sona erecek.