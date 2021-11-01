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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

01.11.2021 13:52
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında İstanbul - Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir valiz içerisindeki hoparlör içerisine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, İran uyruklu M.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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