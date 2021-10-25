Afyonkarahisar'da yaralı bulunan vaşak telef oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan vaşağın telef olduğu bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim edilen vaşağın, telef olduğu açıklandı.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze son bir haftada 3 vaşak vakası geldiğini söyledi.

Vaşaklardan birinin ölü geldiğini anımsatan Kandır, "Aşırı zayıftı ve beslenemediği için hastalıklara açık hale gelmişti ve ölü halde bulunarak merkeze iletildi. Aradan birkaç gün sonra ikinci vaşak vakası geldi. Bu da ateşli silahla yaralanmıştı. Bedeninde çok sayıda saçma tanesi vardı. Bu saçmaların 3 tanesi omuriliğe isabet etmişti. Arka bacakları tutmuyordu. Fazla dayanamadı ve kaybettik." dedi.

"Vaşakların yok oluşunun hızlanması diğer türler için de bir riskin belirtisi"

Birkaç gün sonra üçüncü vaka geldiğini, yaralı getirilen vaşağın telef olduğunu ifade eden Kandır, şöyle konuştu:

"İlk iki vaka dişiydi ama bu defa erkek ve daha genç, bir yaşına gelmemiş bir vaşak geldi. Ön sağ patisinde araç ezmesine bağlı hem kırık hem de şekil bozukluğu meydana gelmiş. Uzun bir süre önce olmuş bu. Bu sorundan dolayı hayvan annesini takip edememiş, avlanamayıp, beslenememiş. Aşırı şekilde zayıfladığı için bünyesi artık dayanamayacak hale gelmiş. Bir hafta içerisinde 3 vaşak vakasının gelmesi bizi çok endişelendirdi. Çünkü bu hayvanlar, normalde insanlardan uzak yaşayan, insanlardan çekinen ve çok kolay görünmeyen canlılar. Şu an nesilleri tehlike altında. Ancak son zamanlardaki yerleşim alanlarına yakın yerlerde hem yaralı hem ölü vaziyette bulunmaları doğada besin zincirindeki bozulmayı ve insan baskısının daha çok arttığına işaret ediyor. Bu aynı zamanda gelecekte karşılaşacağımız bir tehlikenin de sinyali. Bu şekilde vaşakların yok oluşunun hızlanması diğer türler için de bir riskin belirtisi. Acilen bir tedbir almamız ve bu konuda çalışmalara başlamamız gerekiyor."

Vaşakların koruma altında olduğunu dile getiren Kandır, "Buna yönelik yeni çalışmalar da planlamaktayız. Vaşaklar insanlardan uzak duruyorlar. Ancak beslenemedikleri için de insanlara yaklaşmışlar, bunu anlıyoruz. Vaşakların yedikleri besinler, kemirgenler, kuşlar bazen tilki vaşağın menüsünü oluşturabilir." diye konuştu.

Vaşağın insana saldırdığına dair bir bilgi olmadığını belirten Kandır, şunları söyledi:

"İnsana saldırmaz. İnsanlar kırsalda bir vaşakla karşılaştıkları zaman kesinlikle korkmasınlar. Hayvanın bir saldırma içgüdüsü yok. Ateş etmek, zarar vermek aslında geleceğimize yapılan bir saldırı. Dikkat edelim, hayvanlara zarar vermeyelim. Yaşam alanlarından uzak duralım, yaşam alanlarındaki avlanılabilecek hayvanları avlamayarak onlara bırakırsak onların yaşamlarını devam ettirmeyi sağlayabiliriz."