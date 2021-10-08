Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kurum binasında, kentte minibüs hattı sahiplerine araç kullanımı, yolcu indirme bindirme konularında ve sürücülerin fazla yolcu almaması, durak harici yolcu indirmemesi ve salgın kurallarına riayet etme konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Göktaş'ın ailesi, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ile meclis üyelerine teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Sergen Göktaş'ın ismi kentteki bir caddeye verildi.

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