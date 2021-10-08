Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Sergen Göktaş'ın ismi kentteki bir caddeye verildi.
Çay Belediyesi meclisi, Dumlupınar Mahallesi'nin muhtar iken trafik kazasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki Göktaş'ın ismini yaşadığı evin caddesine verilmesi kararlaştırıldı.
Göktaş'ın ailesi, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ile meclis üyelerine teşekkür etti.
Afyonkarahisar'da minibüs hattı sahiplerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kurum binasında, kentte minibüs hattı sahiplerine araç kullanımı, yolcu indirme bindirme konularında ve sürücülerin fazla yolcu almaması, durak harici yolcu indirmemesi ve salgın kurallarına riayet etme konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika