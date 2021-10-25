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Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu

25.10.2021 11:32
Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu

Afyonkarahisar'da polisin DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik nefes kesen operasyonla 4 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da polisin DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik nefes kesen operasyonla 4 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücedele Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında bir eve baskın düzenlendi. Baskında DEAŞ'a üye olmak suçundan yabancı uyruklu Moez Alouanı ve Ahmed Aladanı yakalanarak gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Abdülhekim EL Bekro ve yabancı uyruklu Ahid El Hamed isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu
Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu
Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu
Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu
Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu
Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu
Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu

Karahisar, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar polisinden nefes kesen DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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