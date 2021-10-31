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Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor - Son Dakika

Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor

31.10.2021 11:04

Siirt'in Eruh ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce düzenlenen saldırıda başından yaralanan ve sol gözünü kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Salih Yorgancı, gazilik madalyasını şerefle taşıyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce düzenlenen saldırıda başından yaralanan ve sol gözünü kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Salih Yorgancı, gazilik madalyasını şerefle taşıyor.

Malul gazi Yorgancı, AA muhabirine, 4 yıllık uzman çavuşken Siirt'in Eruh ilçesinde 30 Mart 2018'de terör örgütü mensuplarıyla çatışmaya girdiklerini söyledi.

Yorgancı, o gün 30 kişi olduklarını belirterek, "Saldırıda 7 arkadaşımızı şehit verdik. Askeri tabirle çapraz ateşe alındık. Merminin sol gözden girip sağ kulaktan çıkmasıyla yaralandım. Sekip gelen mermiyle yaralandım. İlk tedavim Siirt Devlet Hastanesinde yapıldı." dedi.

Daha sonra GATA'ya sevk edildiğini belirten Yorgancı, olaydan 5 gün uyandığını söyledi.

Yorgancı, kulağından bir sıvı geldiğini ifade ederek, "Bu sıvıdan çok korkuldu. Daha sonra kulak tedavim devam etti. Bu şekilde 6 ay tedavim sürdü. Son raporumu da aldıktan sonra emekli oldum. Ömrüm boyunca taşıyacağım şerefle bir yola girmiş bulunmaktayım." diye konuştu.

Sol gözünün protez olduğunu dile getiren Yorgancı, "Sağ kulağım duymuyor. En kötüsü de tat ve koku almıyorum, merminin geçiş istikametinden dolayı. Yediğim hiçbir şeyin tadını ve kokusunu almıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazilerin her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayan Yorgancı, şöyle konuştu:

"Şehitlik tabii ki en büyük şeref. Şehitlikten sonraki en büyük şerefin de bizim taşıdığımız şeref olduğunu düşünüyorum. Biz devlet savunmasında her zaman hazırız. Bu devlet için gerekirse canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz her zaman bu vatan için ölmeye de savaşmaya da hazırız."

Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor
Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor
Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor
Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor

Uzman Çavuş, Jandarma, Siirt, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisarlı gazi madalyasını gururla taşıyor - Son Dakika
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