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Ağabeyini öldürüp katilin bulunmasını isteyen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Ağabeyini öldürüp katilin bulunmasını isteyen şahıs tutuklandı

15.10.2021 15:43
Ağabeyini öldürüp katilin bulunmasını isteyen şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Cemal Uzun'un 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye çıkartılan kardeşi Nuri Uzun tutuklandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Cemal Uzun'un 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye çıkartılan kardeşi Nuri Uzun tutuklandı.

İlçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından dosya üzerinde çalışma yapıldı. 6 ay süren çalışmalarda cinayetin şüphelisi olarak Cemal Uzun'un kardeşi Nuri Uzun ile birlikte eşi N.U. ve yengesi F.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı. Adliyeye çıkarılan Nuri Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadeler çelişti, katil zanlısı ortaya çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadeleri ayrıntılı incelemesi sonucu, olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.

Katil zanlısı yardım istemiş

Ağabeyini öldüren Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda katilin bulunması için yardım istemiş, "Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz" demişti. - KAYSERİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyini öldürüp katilin bulunmasını isteyen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyini öldürüp katilin bulunmasını isteyen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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