Ağabeyini şehit edenlerin öldürüldüğünü duyar duymaz mezarına koştu - Son Dakika

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında PKK terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 8 askerin kanı yerde kalmadı. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirilirken, şehit askerlerden biri olan Giresunlu Piyade Er Yaşar Doymuş'un ailesi tarafından bu haber büyük sevinçle karşılandı.

Giresunlu Piyade Er Yaşar Doymuş'un kardeşi Muhittin Doymuş, ağabeyinin intikamının alındığı haberini duyar duymaz ağabeyinin Giresun'un Tirebolu ilçesindeki İstiklal Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti, katillerinin öldürüldüğü müjdesini verdi.

Doymuş, burada yaptığı açıklamada "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadığı için sevindik. Bizim ve bütün şehit yakınlarının acısı hep tazedir ancak ne zaman ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik terör faaliyeti içerisinde olanlar etkisiz hale getirildiği haberini alsak acımız hafifliyor. 2012 yılında da ağabeyim ve diğer bütün silah arkadaşlarını şehit eden bir terör mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle de acımız biraz daha azaldı. Zaten devletimizin, askerlerimizin hiçbir şehidin kanını yerde bırakmayacağına inanıyoruz ve biliyoruz. Şehitlerimizin kanlarıyla bu ülke dimdik ayakta olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bugün de burada şehidimize kanının yerde kalmadığı müjdesini verdik ve dua ettik. Devletimize, hükümetimize Türk silahlı kuvvetlerine, askerlerimize ve polislerimize teşekkür ediyorum" dedi. - GİRESUN