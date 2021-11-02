MERSİN'DE RÜZGAR NEDENİYLE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

MERSİN'de etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle bir ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde sabah saatlerinde, bir apartmanın önünde duran bulunan çam ağacı, rüzgar ve yağışın etkisiyle kaldırımda duran park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, testere ile böldüğü ağacı araçların üzerinden kaldırdı. Otomobillerde maddi hasar oluştu.