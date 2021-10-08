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AGAD Başkanı Aslan'dan Baro Başkanı Doğan'a ziyaret - Son Dakika

AGAD Başkanı Aslan'dan Baro Başkanı Doğan'a ziyaret

08.10.2021 15:39
AGAD Başkanı Aslan'dan Baro Başkanı Doğan'a ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Işık Gazetesi Sahibi Bilal ışık, Günebakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya ve Türkay Gazetesi Yazı işleri Müdürü AGAD kurucu yönetim kurulu üyesi Mustafa gül. baro başkanlığına seçilen Avukat Bilal Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ziyarette yaptığı açıklamada;" Geçtiğimiz günlerde yapılan BARO Başkanlığı seçimlerinde başkanlığı kazanan değerli arkadaşımız Bilal Doğan'ın geçmişte Adıyaman için vermiş olduğu başarılı çalışmaları hep beraber görmüştük. Birçok konuda o süreçte beraber çalışmıştık. Yapmış oldukları meslek Adaletin vazgeçilmezidir çünkü avukatlık mesleği çok farklı bir meslektir. Haksızlık karşısında sorunların olduğu her yerde insanların yanında olması gereken bir kurum olarak görmekteyiz. Bu konuda sayın başkanımıza bundan sonraki süreçte Adıyaman'ın menfaatleri doğrultusunda alabilecek her noktada yanında olacağımızı buradan bir kez daha söylemek istiyorum ve hem kendi adıma hem de AGAD yönetimi adına yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Baro Başkanlığına seçilen Avukat Bilal Doğan ise açıklamasında;" Sayın Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'a, Işık Gazetesi Sahibi Bilal ışık Beye, Günebakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya Bey'e ve Medyatrend Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa Gül kardeşime bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir ilin gelişimine, büyümesine, kalkınmasına katkı sunan en önemli unsurlardan biri yerel basınımızdır. Son yıllarda Mercan TV'nin de aktif olarak hayata tekrar geçmesi ile beraber ilimizin tanıtımına da ciddi katkıda bulunan bir televizyon olmuştur. Bu anlamda da İbrahim bey teşekkür ediyoruz gerçekten ciddi bir sorumluluk alarak televizyon ayakta tutuyor. Adıyamanın sosyal, kültürel, ekonomik açıdan gelişiminde sivil toplum örgütlerinin meslek odalarının siyasi partilerin belediyelerin bir araya gelip birlikte hareket etmesi gerektiren unsurlardan birisi de basın camiasıdır. Adıyaman gelişmişlik anlamında maalesef istediğimiz seviyeye ulaşamadı. Adıyaman Barosu olarak Bizler de bu anlamda atılacak her türlü adımı desteklemeye her türlü adıma destek olmaya kararlıyız. Bu anlamda ziyaretinden dolayı Milletvekillerimize, İl Belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımız ve Sayın Valimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Adıyaman Barosu olarak da bizde ilimizin gelişmesi kalkınması açısından atılacak her türlü adıma katkı sunmaya destek olmaya hazırız. Tekrardan İbrahim Aslan Bey'e ve yönetim kurulunaziyaretlerinden dolayı çokteşekkür ediyorum" şeklinde konuşt

Mustafa Gül, Bilal Doğan, Adıyaman, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AGAD Başkanı Aslan'dan Baro Başkanı Doğan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AGAD Başkanı Aslan'dan Baro Başkanı Doğan'a ziyaret - Son Dakika
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