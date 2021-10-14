AGC Başkanı İdris Taş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 18. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, seçim sonucunun Antalya basınına hayırlı olması dileyen Yazıcı, Antalya'nın önemli bir turizm şehri olduğunu ve tanıtımıyla bilinirliğinin artmasında basına önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Antalya'da turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülke ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın çalışanlarının katkısının büyük olduğuna dikkati çeken Yazıcı, kentte güçlü medya kuruluşları bulunduğunu ifade etti.

Ziyarette eğitim projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Eğitim geleceğimiz için çok önemli. Proje ile öğrencilerimize bilimde, sanatta, sporda, kültürde ve sosyal alanlarda yapacağı bütün çalışmalarda değerler eğitimiyle buluşturmayı amaçladık. Daha önce Balıkesir'de bu projeyi yapmıştık. Öğrencilerimize bu proje kapsamında okuma alışkanlığı kazandırmayı ve okul çalışmalarında çeşitli okuma etkinliklerine yer verdik. Okullarımıza çeşitli mesleklerden kariyer yapmış kişileri davet edilerek hem değerler eğitiminde hem de çocuklara meslek seçimlerinde rehberlik yapmaları sağladık. AHENK adıyla Antalya'da projeyi başlatıyoruz. Proje ile okullarımızda değerler eğitimine özen göstererek her okulda 1 saat kitap okuma saati yapacağız. Projemizin tanıtılması ve vatandaşlara duyurulması noktasında basınımızla ortak çalışmalar yapacağız."

Yerel basının sorunlarını aktaran AGC Başkanı Taş da iyi dilekleri için Vali Yazıcı'ya teşekkür etti.

Taş, gazetecilerin AHENK Projesi'ne destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.