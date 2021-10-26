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Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi - Son Dakika

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

26.10.2021 21:20

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi Köpeği 'Çakıl'ı bulana 1000 TL ödül verecek Kırşehir'de yaşayan Kübra Daşdüzen; altı yıldır kendisi ile birlikte olan kayıp Golden cinsi köpeği için ağlamaktan şişmiş gözlerle bulunması çağrısı yaptı.

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

Köpeği 'Çakıl'ı bulana 1000 TL ödül verecek

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşayan Kübra Daşdüzen; altı yıldır kendisi ile birlikte olan kayıp Golden cinsi köpeği için ağlamaktan şişmiş gözlerle bulunması çağrısı yaptı.

Mucur İlçesinde yaşayan Kübra Daşdüzen, oturduğu sitenin bahçesinde kaybolan köpeği için çağrı yaptı. Daşdüzen çağrısında, köpeğinin epilepsi hastası olduğunu ve bulana ödül de vereceğini söyledi. Bahçede Çakıl adını verdiği köpeğin oynarken kaybolduğunu anlatan Daşdüzen; "İlçede polis ve jandarmaya bilgi verdik. Bir anda köpeğim ortadan kayboldu. Köpeğim epilepsi hastası, ilaçlarını düzenli alması gerekir. 45 günlük iken köpeği almıştım. Şu an altı yaşında, vicdan sahibi insanlardan köpeğimi geri getirmelerini istiyorum. Köpeğimi sağlıklı şekilde bulana da bin lira ödül vereceğim" dedi.

İlçede belediyede köpeğin bulunabilmesi için düzenli anonslarıyla Daşdüzen ailesine yardımcı olmaya çalışıyor. Siyah kapüşonlu kıyafeti olan ve bal köpüğü rengindeki Çakıl'ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi
Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi
Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi
Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi

Türk Lirası, Epilepsi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağlamaktan şişmiş gözleriyle köpeğinin bulunmasını istedi - Son Dakika
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