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Ağrı'da "6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Ağrı'da "6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı

26.10.2021 20:08
Ağrı'da

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen "6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" yurt içi ve yurt dışından 90 bilim insanının katılımıyla başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen "6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" yurt içi ve yurt dışından 90 bilim insanının katılımıyla başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Vakfı, Belli Eğitim Kültür Tarihi ve Arkeoloji Araştırma Merkezi ile Serhat Kalkınma Ajansı katkı veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yüzyıllardır gezginlerin, bilginlerin, kişi ve kavimlerin dikkatinden kaçmayan Ağrı Dağı'nın, Türkiye ve dünyada türkülere, efsanelere, araştırmalara, sinemaya, şiire ve mitolojiye en çok konu olan dağ olduğunu ifade etti.

Ağrı Dağı ile ilgili bugüne kadar yapılan sempozyumlarda dini inanış, doğal ve beşeri kültürel değerlerle ilgili toplam 450 civarında bildirinin sunulduğunu ve bu bildirilerin kitap olarak basıldığını belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedefe ulaşmasında diğer üniversiteler gibi üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır. Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için üniversitemiz tüm bilimsel çalışmalara verdiği desteğe ilaveten her yıl en az iki uluslararası kongre düzenlemektedir. Bu konferansın ülkemize, ilimize, üniversitemize ve bilim camiasına önemli bilimsel ufuklar açmasına vesile olmasını diliyorum."

Sempozyuma Vali Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyum yarın sona erecek.

Ağrı'da 6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu başladı
Ağrı'da 6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu başladı

Ağrı Dağı, Türkiye, Turizm, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da '6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da "6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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