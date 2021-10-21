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Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

21.10.2021 17:19
Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan aramalarda bir tırda 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan aramalarda bir tırda 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bulunan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, tırın dorsesine gizlenen 281 paket içerisinde 97 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken olaya ilişkin uyuşturucuyu nakleden ve teslim alacak olan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan polis, olayda ele geçirilen eroin paketleri ile "kaçış yok" ifadesini yazdı. - AĞRI

Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Cumhuriyet, Eroin, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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