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Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

19.10.2021 12:09
Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

Ağrı'da evinde sarma makinesiyle kaçak sigara yapıp piyasaya sürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Ağrı'da evinde sarma makinesiyle kaçak sigara yapıp piyasaya sürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda yaptıkları çalışmalar sonucu, M.E.C'nin kent merkezindeki Sıtkiye Mahallesi'ndeki evinde sigara yapımında kullanılan sarma makinesiyle kaçak sigara yapıp piyasaya sürdüğü, ayrıca sigara yapımında kullanılan kaçak tütünleri de bir başka depoda sakladığını belirledi.

Zanlının evi ile kullandığı depoya operasyon yapan ekipler, gümrük kaçağı 305 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 377 kilogram nargile tütünü, 20 bin adet doldurulmuş makaron, 75 bin boş makaron, 768 sahte olduğu değerlendirilen tekel bandrolü, 1 kompresör makinesi ve bir sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Polis, zanlıyı ise gözaltına aldı.

Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı
Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı
Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı
Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı
Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da evinde kaçak sigara yapıp sattığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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