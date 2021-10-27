Ağrı'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Ağrı'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
27.10.2021 17:54
AĞRI (İHA) – Ağrı'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre, saat 16.00 sularında Leylek Pınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde bulunan bir dükkana kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
AĞRI (İHA) – Ağrı'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sularında Leylek Pınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde bulunan bir dükkana kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda dükkanda bulunan N.Ö. elinden vurularak yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın yaşandığı caddede polis geniş güvenlik önlemleri alarak olaya ilişkin inceleme başlattı. - AĞRI
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