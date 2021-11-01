Ağrı'da kurallara uymayan 217 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 25-31 ekim tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 3 bin 281 aracı kontrol etti.

Ağrı'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde, kuralları ihlal eden 217 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe