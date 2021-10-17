Ağrı'da Mevlid Kandili - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aziz milletin ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in bugün dünyayı şereflendirdiğini belirten Varol, bu günün millete, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Milletvekili Çelebi ise mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bir Mevlid Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu geceyi kutlarken Hz. Muhammed'i daha iyi anlamak gerektiğini aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu gece, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Onun ümmeti olmanın ve onu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır."

Belediye Başkanı Sayan da bu gecenin tüm insanlığa örnek olan ve hayatıyla herkesin yolunu aydınlatan Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını dile getirdi.