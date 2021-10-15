Okul servisi önce duraktaki öğrenciye ardından duvara çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Okul servisi önce duraktaki öğrenciye ardından duvara çarptı: 7 yaralı

AĞRI - Ağrı'da, yurt bahçesine çarpan okul servisi 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan 04 S 0153 plakalı okul servisi, Sanayi Sitesi civarlarında durakta bekleyen üniversite öğrencisine çarptı. İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nun bahçesine daldı. Okul servisinde bulunan 6 öğrenci ile H.A kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.