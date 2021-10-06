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Ağrı'da pilates zamanı - Son Dakika

Ağrı'da pilates zamanı

06.10.2021 11:47
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AĞRI'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'İlk Göz Ağrım' projesi kapsamında kadınlar pilates ile tanıştı.

AĞRI'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'İlk Göz Ağrım' projesi kapsamında kadınlar pilates ile tanıştı. 5 gün sürecek eğitimin sonunda kadınlar, belge alıp iş yeri açabilecek.

Kurucuları arasında milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu'nun da yer aldığı Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek verdiği 'İlk Göz Ağrım' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda pilates eğitmenliği dersleri verilmeye başlandı. 5 gün sürecek dersler, eğitmenler tarafından verilecek. Bakanlık destekli proje, pazar günü sona erecek. Çocuk evliliklerinin ve kadın haklarının dezavantajlı olduğu illerde kadın ve sporu bir araya getirerek sportif mesleki altyapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanan projede eğitimlerini tamamlayan kadınlar, belge alıp iş yeri açma imkanına kavuşacak. Milli takım kaptanı ve Avrupa Şampiyonu Ümit Şamiloğlu, aktif kariyerinin sonunda sporun ülke genelinde daha geniş alanlara yayılması amacıyla çalışmalar yaptığını söyledi.

'MESLEKİ ALTYAPIYI OLUŞTURMAK İSTEDİK'Sporun sadece başarı olmadığını ve her eve spor girmesi gerektiğini belirten Şamiloğlu, "Çocuklarımızı spora yönlendirmemiz lazım. İyi insan, iyi ailenin temelini atmak aslında spordan geçiyor. Onun için burada bizim önceliğimiz; kadınlarımız ve çocuklarımız. Aynı zamanda böyle dezavantajlı bölgelerimizde, böyle projeler yapıp çocuk ve kadınlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bu projeye Gençlik ve Spor Bakanlığımız destek verdi. Projemizin ismi de 'İlk Göz Ağrım'. Çünkü Ağrılıyım. O yüzden ilk projemi de burada yapmak istedim. Şu anda başladığımız bu projemizde 20 Ağrılı kadınımıza pilates kursu vererek sportif mesleki altyapıyı oluşturmak istedik. Onlar da Ağrı'daki kadınlarımıza ulaşarak aslında büyüye büyüye, hane hane sporla tanışmalarını sağlayacaklar. Aslında projemiz bunun üzerine kurulu. Ayrıca bu projeyle ilk etapta 250 eve bir pilates seti dağıtacağız. İnşallah, bu çalışmayla amacımıza ulaşacağız. Ağrı'daki kadınlarımıza, hanelerimize sporla ulaşmış olacağız. İnanıyorum ki, bu dalga dalga yayılacak. Ağrılı kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum; spor gerçekten insanların kaynaşmasını, sağlık için temelde disiplin, ahlak barındıran bir alan. Kadınlarımızı özellikle çocukları ile birlikte buraya davet ediyoruz. Evlerinde daha sağlıklı ve güzel bir yaşam yaşamalarını diliyoruz" dedi.'ÇOK EĞLENCELİ VE SAMİMİ BİR ORTAM'Pilates kursunda eğitim alan kadınlardan Ayşenur Bayraktar, şunları söyledi:

"Açıkçası daha önce hiç merak etmedim. Ama bugün buraya geldim ve pilatese başladım. Gerçekten hiç böyle tahmin etmiyordum. Çok eğlenceli ve samimi bir ortam var. Aynı zamanda vücuda da çok fayda sağlıyor. Keşke daha önceden tanışsaydım. Ayrıca burada şunu gördük ki televizyondaki gibi değil. Pilates sadece bir toptan ibaret değil. Çok farklı egzersizi var. Bunları doğru yaptığınızda hem vücuda hem de psikolojiye çok faydası var. Özellikle doğuda kadınlarımız evden çıkmıyor. Çoluk çocuk yemek derken bunalıyorlar. O yüzden bütün kadınlarımızın da bununla tanışmasını istiyorum. Onlar içinde iyi bir aktivite olabilir."


Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı
Ağrı'da pilates zamanı

Ümit Şamiloğlu, Pilates, Milli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da pilates zamanı - Son Dakika


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