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Ağrı'lı Ömer Çeçen Dünya Şampiyonasında - Son Dakika

Ağrı'lı Ömer Çeçen Dünya Şampiyonasında

01.11.2021 15:06
Ağrı'lı Ömer Çeçen Dünya Şampiyonasında

Ağrı'lı bedensel engelli milli sporcu Ömer Çeçen, İspanya'da düzenlenecek olan Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya şampiyonası ülkemizi temsil edecek.

Ağrı'lı Bedensel Engelli Sporcu Ömer Çeçen İspanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılmak üzere İstanbul' a gitti.

3 -5 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında, Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde şampiyon olan Ağrı'lı Milli Sporcu Ömer Çeçen İspanya'ya da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına gitme hakkı elde etti.

İspanya'nın Barcelona kentinde 03-08 Kasım 2021 tarihleri arasında Dünyaya Engelliler Vücut Geliştirme Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek, milli sporcu Ömer Çeçen ;DünyaŞampiyonasına katılacağı için çok mutlu olduğunu belirten Çeçen, maddi ve manevi olarak desteklerini benden ve tüm spor camiasından esirgemeyen il müdürümüz İsmail Çalgan'a çok teşekkür ederim.

İnşallah Dünya Şampiyonasında ülkemin bayrağını dalgalandıracağım. Bana antrenmanlarımda yardımcı olan, bu günlere gelmemde büyük katkısı olan antrenörüm Çetin Demir hocama da çok teşekkür ediyorum dedi.

İspanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası 03-08 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünya Şampiyonası, Milli Sporcu, İspanya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ağrı'lı Ömer Çeçen Dünya Şampiyonasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'lı Ömer Çeçen Dünya Şampiyonasında - Son Dakika
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