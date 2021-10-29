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Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak - Son Dakika

Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak

29.10.2021 15:50
Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yıldızlı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Hacı Yaşar'ın ilçede tek olan baba yadigarı su değirmeni, kaymakamlıkça onarılacak.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yıldızlı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Hacı Yaşar'ın ilçede tek olan baba yadigarı su değirmeni, kaymakamlıkça onarılacak.

Anadolu Ajansının (AA) haberleştirdiği değirmen hakkında bilgi almak için Yıldızlı köyüne giden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, işletme sahibi Yaşar'la görüştü. Balcı, baba yadigarına sahip çıkan Yaşar'a 71 yıldır aralıksız çarkı dönen değirmenin onarılacağı müjdesini verdi.

Balcı, AA muhabirine, üstü toprak olan değirmenin açılarak sağlam bir şekilde yapılacağını, çocukluğunda Adana'daki köylerinde de değirmen olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"İyi ki bu haberi yapmışsınız. Biz de bu konuya dahil olduk. Diyadin'in son su değirmenini aktif hale getireceğiz. Bu değirmen bizim için çok önemlidir. Kaymakamlık olarak buraya sahip çıkacağız. Buranın tadilatını biran önce yapacağız. Hacı Yaşar ustamızda burada ustalığını devam ettirecek. Taş ustalarını getirtip değirmenin çatısını yapacağız. Çevre düzenlemesini de yapacağız. Hacı Yaşar amcamız burada rahatlıkla ustalığını sergilesin diye değirmenimizi tamamen kullanıma açacağız. Bu son su değirmeni olduğu için bizim için kültürel bir mirastır. Burasıda giderse Hacı ağabeyin ustalığı kalmayacak. Göreve geldiğimizden beri Diyadin'in kültürünü yaşatmak istiyoruz."

İşletmeci Yaşar da değirmeninin teknolojiye yenilmemesi için ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Değirmen onarıldıktan sonra daha rahat çalışabileceği için mutlu olduğunu dile getiren Yaşar, "Diyadin'in 70'e yakın köyü var ve sadece benim değirmenim çalışıyor. Kaymakamımız değirmene geldiği için çok memnun oldum. Allah devletimizi var etsin, Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Değirmenimizi onarımdan geçirildikten sonra daha güzel çalışacak. Burada arpa ve buğday öğütenler çok memnun kalıyor. Değirmene daha çok sahip çıkacağım. Anadolu Ajansı haberimizi yaptığı için çok sevindik. Allah sizden ve devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak
Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak
Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak
Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak
Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak

Diyadin, Adana, Mevla, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'nın 71 yıldır çarkı dönen su değirmenini Diyadin Kaymakamlığı onaracak - Son Dakika


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