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Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği - Son Dakika

Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği

10.10.2021 10:59

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde zengin bitki örtüsüne sahip Sinek Yaylası ve Balık Gölü çevresinde kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, her mevsim ilgi görüyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde zengin bitki örtüsüne sahip Sinek Yaylası ve Balık Gölü çevresinde kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, her mevsim ilgi görüyor.

Sinek Yaylası ile 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü çevresinde, ilkbaharda eriyen kar sularıyla beslenen volkanik platolar üzerinde oluşan menderesler, yaz sezonunda geçimini hayvancılıkla sağlayan göçer aileleri ağırlıyor.

Dağların arasındaki vadilerde kıvrılan mendereslerden akan suyun miktarı, bu yıl yağışın az olması nedeniyle düştü.

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil bir görünüme kavuşan mendereslerin çevresindeki otlar da sonbaharda büyük oranda kurudu.

Bazı göçer ailelerin çadırlarıyla konaklamaya devam ettiği bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Menderesler Murat Nehri'nde birleşiyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alperen Kayserili, AA muhabirine, kentin doğu-batı uzantılı kıvrımlı dağlarla çevrili olduğunu söyledi.

Kentte menderes ve derelerin çok fazla olduğunu ve bunların bölgenin en önemli nehirlerinden Murat Nehri'nde birleştiğini ifade eden Kayserili, şöyle konuştu:

"Murat Nehri'ne dökülen akarsuların bir kısmı mevsimlik olduğu gibi önemli bir kısmı da sürekli akarsular olarak kendini göstermekte. Bu akarsuların dağlık sistemler üzerinden hareket ediyor olması, bunların aşındırma güçlerinin de fazla olmasını beraberinde getirmektedir. Aşındırma güçleri fazla olan bu akarsular önce derine doğru yarma işlemini gerçekleştirerek 'u' veya 'v' profilli vadiler oluşturmaktadırlar."

"Coğrafi ve görsel anlamda güzel görüntüler ortaya çıkarmakta"

Kayserili, mendereslerin her mevsim bulundukları bölgelere ayrı bir güzellik kattığını belirterek, kıvrım kıvrım akan suların turizm açısından da önemli bir değer olduğunu anlattı.

Coğrafya bölümü olarak zaman zaman öğrencilerle dersleri bu tür alanlarda işlediklerini aktaran Kayserili, şunları kaydetti:

"Aşındırma gücünü kaybetmeye başlayan akarsular direkt akıştan vazgeçerek artık gücünü de kaybettiği için yavaş yavaş kıvrımlar çizerek kendisine en uygun yumuşak yolları tercih etmeye çalışmaktadır. Buna bağlı olarak da menderesler dediğimiz 's' şeklinde kıvrılarak ilerleyen akarsular ortaya çıkmaktadır. Balık Gölü'nün etrafındaki akarsularda da bu görselleri rahatlıkla görme imkanımız oluyor. Akarsular göle yakın düzlük alanlarda eğim güçlerini kaybettikleri için bu bölgelerde menderesler çizerek aslında coğrafi ve görsel anlamda oldukça güzel görüntüler ortaya çıkarmakta."

Kayserili, kuraklığın etkisiyle kentteki akarsu kaynaklarındaki su seviyesinde düşüş yaşandığını belirtti.

Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği
Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği
Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği
Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği

Murat Nehri, Balık Gölü, Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'nın volkanik platolarındaki mendereslerde sonbahar güzelliği - Son Dakika
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