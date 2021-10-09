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"Agua Verde" eserine, 16. Contemporary İstanbul'da yoğun ilgi - Son Dakika

"Agua Verde" eserine, 16. Contemporary İstanbul'da yoğun ilgi

09.10.2021 17:21

Hollandalı sanatçı Christiaan Lieverse'nin "Agua Verde" adlı eseri, 16. Contemporary İstanbul'daki Villa del Arte galerisinde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Hollandalı sanatçı Christiaan Lieverse'nin "Agua Verde" adlı eseri, 16. Contemporary İstanbul'daki Villa del Arte galerisinde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren 16. Contemporary Istanbul devam ediyor.

Fuarda sergilenen, bir kadının halı üzerine çizilen yağlı boya tablosu, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Hollandalı Christiaan Lieverse'nin "Agua Verde" adını verdiği çalışması, fuardaki Villa del Arte galerisinde ziyaretçiler tarafından en çok fotoğrafı çekilen ve paylaşılan eser oldu.

Villa del Arte galerilerinin kurucularından Bert van Zetten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halının bu kadar ilgi görmesinin pek çok nedeni olabileceğini ifade ederek, en önemli sebeplerinden birini ise eserin " Türkiye'deki kültüre dokunması" olarak açıkladı.

"Contemporary İstanbul favorilerimizden biri"

Villa del Arte olarak Contemporary İstanbul'a 10. kez katıldıklarını ifade eden van Zetten, "1999'da kurulduğumuzdan bu yana dünya çapında 200'e yakın sanat fuarı gerçekleştirdik. Ama Contemporary İstanbul bizim favori fuarlarımızdan birisi diyebilirim." dedi.

Van Zetten, fuarın Tersane İstanbul'daki yeni mekanından çok etkilendiklerini aktararak, "Bu çok büyük bir gelişme oldu. Uluslararası galeriler için böyle bir konum çok daha fazla potansiyeli barındırıyor. Çok daha büyük alan üzerine kurulu, açık ve kapalı alan seçenekleri önemli ve tabii ki daha fazla yoruluyoruz. Ama yeni insanlar ve kurumları tanımaktan ötürü çok memnunuz." diye konuştu.

Bert van Zetten, sanatçının "Agua Verde" adlı eserini Contemporary İstanbul'a özel tasarladığına dikkati çekerek, "Halı fuar için gerçekten uygun bir parça. Çünkü içerisinde kültürlerin karışımını barındırıyor ve bu açıdan İstanbul'u andırıyor. Christiaan Lieverse bu halıyı Contemporary İstanbul için özel olarak yaptı. Ama sadece İstanbul'u düşünerek boyamadı." ifadelerini kullandı.

Esere olan ilgilin sebeplerinden birinin de içerisinde barındırdığı simetri olduğunu vurgulayan Zetten, şu değerlendirmede bulundu:

"Kaliteli bir çalışma ve simetri bir araya gelince ilgi görüyor. Çünkü simetri bildiğiniz gibi insanların geneli için önemli bir beğeni kriteridir. Halıdaki detaylar çok dikkati çekici ve sanatçı burada bir modeli resmetmedi, bu hayali bir kadın. Burada gururlu, dünyaya korkmadan bakan ve çok fazla karizması olan kadını görüyorsunuz. Bence insanların ilgisini bu detaylar çekiyor."

Van Zetten, pek çok alıcının ilgilendiği bu eserin fiyatının 125 bin avro olduğunu ve henüz satılmadığını dile getirdi.

Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik, 9 bin 500 metrekarelik kapalı ve 10 bin metrekarelik açık alanda, 47 galeri, 11 kurum, 436 sanatçı ve 1240 sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

16. Contemporary İstanbul, yarın sona erecek.

Agua Verde eserine, 16. Contemporary İstanbul'da yoğun ilgi
Agua Verde eserine, 16. Contemporary İstanbul'da yoğun ilgi
Agua Verde eserine, 16. Contemporary İstanbul'da yoğun ilgi
Agua Verde eserine, 16. Contemporary İstanbul'da yoğun ilgi

İstanbul, Türkiye, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Agua Verde' eserine, 16. Contemporary İstanbul'da yoğun ilgi - Son Dakika


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