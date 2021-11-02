Ahatlar'ın içme suyu sorunu çözüldü - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesine bağlı Ahatlar mahallesinde 1800 metrelik içme suyu hattı çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile mahalledeki içme suyu sorunu giderildi.

Su sıkıntımızı MASKİ çözdü

Ahatlar mahalle muhtarı Fikret Demirkan, "Mahallemde su yetersizliği sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Ekiplerin hızlı çalışması ile sıkıntımız çözüme kavuşturuldu. Şu an için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yeterli şekilde suyumuz hanelere ulaşıyor. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.