Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği - Son Dakika

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül , destekleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 'a teşekkür etti.

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