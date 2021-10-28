Ahlat'ta Çini Seramik Üretim Atölyesi açıldı - Son Dakika

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince hazırlanan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle "Ahlat Çini-Seramik Üretim Atölyesi" açıldı.

Dernek binasındaki atölyede eğitim gören 20 kadın, çizdikleri motifleri çini ve seramik üzerine işleyecek.

Dernek Başkanı Samet Adıyaman, gazetecilere, atölyede kadınlara çini seramik eğitimi verilmeye başlandığını söyledi.

Kadınların kursa ilgi gösterdiğini ifade eden Adıyaman, "Daha önce Ahlat İç Kale kazılarında 5 bin yıllık çini parçaları bulundu. Bunlardan da anlıyoruz ki çini Ahlat'ın en eski sanatlarından biri. Biz de bu sanatı kadın eliyle gelecek kuşaklara aktarmak için kursumuzu başlattık. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Çini eğitmeni Kader Yumuşak ise hafta içi her gün kadınlara eğitim verdiklerini belirterek, Ahlat seramiklerini yeniden canlandırarak kadınların eliyle gelecek nesillere aktaracaklarını dile getirdi.

Kadınlar da açılan kurstan duydukları memnuniyetini dile getirdi.