Ahmetli'de saka kuşu avlayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Ahmet ilçesinde avlanması yasak türler arasındaki saka kuşunu ağ atarak yakalamaya çalışan 4 kişi yakalandı.
Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaraşlı Mahallesi Mera mevkisinde 4 kişinin yere serdikleri ağla saka kuşu avladıklarını tespit etti.
Operasyonda yakalanan 4 kişi hakkında tutanak düzenlendi, av düzeneklerine el konuldu, tespit edilen kuşlar ise Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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